Сбербанк РФ выдал кредитов корпоративным клиентам на 118,7 млрд руб

Сбербанк России (SBER) в период с 25 по 31 марта 2010 г выдал корпоративным клиентам кредитов с учетом сделок по рефинансированию на общую сумму 118,7 млрд руб., сообщает ПРАЙМ-ТАСС

В том числе 74,7 млрд руб выданы территориальными банками для финансирования региональных предприятий. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Крупнейшие кредиты Сбербанка за рассматриваемый период получили ЗАО "Каширский молл" – на сумму 319 млн руб, ЗАО "Корпорация "ГРИНН" – 227 млн руб, ООО "Фирма "Эскада" –187 млн руб, ЗАО "Ренова-СтройГруп-Академическое" –187 млн руб, ОАО "Компания Арнест" –162 млн руб.

Предприятия отрасли "сельское хозяйство" получили кредиты в период с 25 по 31 марта 2010 г на сумму 4,7 млрд руб, "добыча полезных ископаемых" – 3,3 млрд руб, "обрабатывающие производства" – 18 млрд руб /в том числе металлургия – 1,3 млрд руб, электронная промышленность – 0,8 млрд руб, автомобилестроение – 0,5 млрд руб/, "электроэнергетика" – 2,4 млрд руб, "строительство и операции с недвижимым имуществом" – 5,8 млрд руб, "торговля" – 28,6 млрд руб /в том числе розничная торговля – 4,6 млрд руб/, "транспорт" – 2,7 млрд руб, "связь" – 0,1 млрд руб; "финансовая деятельность, страхование" – 36,5 млрд руб.

За период с начала года предприятия отрасли "сельское хозяйство" получили кредитов на сумму 31,8 млрд руб, "добыча полезных ископаемых" – 16,8 млрд руб, "обрабатывающие производства" – 222,1 млрд руб /в том числе металлургия – 20,2 млрд руб, электронная промышленность – 9 млрд руб, автомобилестроение – 17,2 млрд руб/, "электроэнергетика" – 19,3 млрд руб, "строительство и операции с недвижимым имуществом" – 51,9 млрд руб, "торговля" – 309,3 млрд руб /в том числе розничная торговля – 44,5 млрд руб/, "транспорт" – 27,1 млрд руб, "связь" – 4,5 млрд руб; "финансовая деятельность, страхование" – 53,5 млрд руб.