Эксперт: банки будут стимулировать досрочное возвращение кредитов

Банки в будущем будут стимулировать своих заемщиков возвращать кредиты досрочно, предлагая более выгодные условия.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, по ее мнению, банки будут вынуждены кредитовать на более короткие сроки, в связи с дефицитом «длинных» ресурсов. Особой популярностью у банков будут пользоваться короткие программы кредитования на 1-3 года, прогнозирует эксперт. В основном это связано с тем, что длинных ресурсов у банков немного, а рынок внешнего финансирования пока остается закрытым, объяснила Н.СИНЯВСКАЯ. «Учитывая уроки недавнего кризиса, банки стали более строго оценивать кредитные риски», - подчеркнула она.

Кроме того, отметила эксперт, законодательный запрет в одностороннем порядке повышать процентные ставки по ранее выданным займам вынуждает кредитные учреждения искать пути снижения финансовых рисков. По ее мнению, одной из таких мер может стать активное внедрение практики плавающих ставок, привязанных к индикаторам стоимости привлеченных ресурсов. «В этом случае в кредитных договорах будут прописаны параметры и предпосылки для изменения ставок, что позволит банкам снизить количество недовольных их действиями клиентов и минимизировать риски», - сообщила Н.СИНЯВСКАЯ.