НБУ: Курс гривни на межбанке в марте укрепился на 0,76%

Курс гривни относительно доллара США на межбанковском валютном рынке за месяц укрепился на 0,76% - до 7,9183 грн./долл. США, а наличной гривни по операциям продажи долларов США - на 1,33%, до 7,9072 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, изменения официального курса гривни отображали колебание ее котировок на межбанковском рынке - за марта национальная валюта укрепилась доллара США на 0,81%, до 7,9250 грн./долл. США, а относительно евро - на 0,86%, до 10,6845 грн./евро. К российскому же рублю гривня девальвировала на 1,51%, до 2,6989 грн./10 российских рублей.

Нацбанк отмечает, начиная со второй половины февраля, на межбанковском рынке наблюдается доминирование валютного предложения, которое способствует укреплению гривни с одновременным приближением ее официального курса к рыночным котировкам относительно иностранных валют. В НБУ данную ситуацию объясняют, в первую очередь, ростом валютных поступлений в интересах резидентов в виде экспортной выручки, инвестиций, а также кредитов и депозитов. При этом имеет место уменьшение платежей по внешним долговым обязательствам перед нерезидентами.

Также указывается, что в таких условиях Нацбанк получил возможность активизировать покупку иностранной валюты, накапливая международные резервы. Благодаря этому в марте их объем увеличился почти на 1 млрд. долл. США и превысил 25 млрд. долл. Приведенной динамике международных резервов не помешала поддержка Нацбанком платежей НАК «Нафтогаз Украины» по его внешними контрактами.