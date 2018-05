Прибыль минфина США от помощи банкам составила 10 млрд долл.

Правительство США получило прибыль от программы помощи банкам в размере $10 млрд за счет возвращения выплат, пишет The Financial Times со ссылкой на исследование SNL Financial.

Согласно исследованию, беспрецедентная программа помощи финансовым структурам во время кризиса может обернуться прибылью для налогоплательщиков.

Большую роль в этом сыграли Goldman Sachs и American Express. Банк Godman Sachs вернул 20% сверх выплаченных средств, а American Express — 23%. В ближайшее время дополнительную прибыль может принести продажа 27% акций Citigroup, которыми владеет Минфин, сообщает Газета.Ru.