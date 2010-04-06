МВФ: Мировая экономика все еще в опасности

Несмотря на столь стремительное восстановление развивающихся стран, мировая экономика до сих пор находится в опасности, заявил глава МВФ Доминик Стросс-Кан, передает k2kapital.

По словам Стросс-Кана, частный спрос еще недостаточно силен, чтобы можно было вести речь об окончании рецессии, несмотря на возобновление глобального спроса, поддерживаемого государственными субсидиями.

Он также отметил, что опасность для мировой финансовой системы может представлять преждевременная отмена правительствами стран антикризисных мер, в виду столь стремительного восстановления экономики.

Стросс-Кан подчеркнул, что рост фондовых рынков и прогнозов по восстановлению экономики, в частности в США, во многом стимулируются государственными мерами поддержки и действиями компаний, которые в последнее время стали менее агрессивно избавляться от запасов.

Опасения у главы МВФ вызывают помимо этого суверенные долги в еврозоне, а также потоки капитала, идущие в такие страны как Индонезия и Бразилия, которые могут "создать пузыри".