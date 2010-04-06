Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,91/7,92 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9140/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг, цены на российскую валюту снизились – 0,2704/09, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6195/10,6375. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3417/19 (пятница - 1,3559/61).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9240.