Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару снизился 7,91/7,92 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9250, к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2709, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2705/0,2708. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,2670 (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3417/1,3419, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6375, а к 12:00 цены ушли вниз – 10,6145/10,6290.