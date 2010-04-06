Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару снизился 7,91/7,92 грн./долл.
13:11, 06 апреля 2010Финансы
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По евро - 10,6145/10,6290
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2709, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2705/0,2708. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,2670 (+0,0750).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3417/1,3419, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6375, а к 12:00 цены ушли вниз – 10,6145/10,6290.
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