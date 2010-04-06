Цены на золото снизились

Соотношение цены золота к ценам платины и палладия упало до самого низкого уровня со времени объявления холдингом Lehman Brothers Holdings о своем банкротстве в 2008 году, сообщает k2kapital.

Аналитики расценивают этот факт как знак того, что оживление мировой экономики набирает обороты.

Унция золота стоила всего лишь 0,6619 унции платины вчера вечером - это минимум за последние 19 месяцев. Усредненное соотношение стоимости металлов в прошлом году металлов равнялось 0,8094. В декабре 2008 г. цены золота и платины сравнялись впервые с 1996 г.

Вчера вечером за унцию золота можно было купить 2,236 унции палладия - это самый низкий уровень с июля 2008 г. Пиковое значение в 5,01 унции было достигнуто в феврале 2009 г.

"Хорошие экономические ожидания обычно приводят к росту спроса на каталитические нейтрализаторы автомобилей, где в основном и используются платина и палладий, поэтому рост стоимости этих металлов является позитивным сигналом, - говорит Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), управляющий директор Commodity Broking Services Pty. - Мы сейчас наблюдаем феноменальные движения на рынке".

Цена платины выросла на 16% в этом году, а палладия на 23% по сравнению с 2,8-процентным роста золота на фоне увеличения инвестиций и роста физического спроса.