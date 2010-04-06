Минфин завтра представит СМИ проект госбюджета на 2010 год

14:48, 06 апреля 2010
Финансы
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В пресс-центре министерства

В среду, 7 апреля, Министерство финансов Украины публично представит представителям СМИ проект государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, представление состоится в 14:00 в пресс-центре министерства (ул. Межигорская, 11, вход со стороны метро Контрактовая площадь).

В мероприятии примут участие министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и его заместители.

Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 253-28-23; 206-58-98; 253-30-32.

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