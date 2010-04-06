Эксперт: кредитная политика банков остается крайне сдержанной

Кредитная политика большинства банков в настоящее время остается крайне сдержанной, так как в ситуации экономической нестабильности кредитование физических лиц остается высокорисковой операцией.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Тем не менее, подчеркнула она, банки постепенно возвращаются к кредитованию, так как портфели необходимо пополнять качественными кредитами. По ипотечным кредитам средняя процентная ставка на данный момент снизилась на 0,06 пункта, и теперь такие кредиты предлагаются по ставкам 23,59-29,4% годовых. Другие условия ипотечного кредитования не изменились: кредитуют в основном на 1-5 лет, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости недвижимости.

Н.СИНЯВСКАЯ также сообщила, что на автомобили банки сейчас предлагают кредиты на срок 1-3 года, реже встречаются предложения по кредитованию на срок до 5-7 лет, под процентную ставку от 22,28%-33,5% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля. Условия по кредитам на потребительские цели следующие: валюта – гривня, сумма кредита до 10 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36% до 78% годовых.