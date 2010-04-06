ГНАУ выступает за законодательное ограничение движения наличности

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) выступает за ограничение движения наличности для борьбы с выплатой зарплат «в конвертах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора департамента налогообложения физических лиц ГНАУ Сергей ЛАТЫНИН.

«Для того чтобы уменьшить количество выплат (зарплат «в конвертах» – УНИАН), необходимо законодательно ограничить движение наличных средств, оставив обращение наличных средств для выплаты зарплаты и на командировки», – сказал С.ЛАТЫНИН.

Также он сообщил, что ГНАУ предлагает ввести среднюю индикативную заработную плату.

По информации ЛАТЫНИНА, с начала года подразделения ГНАУ провели проверки более 4 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, по итогам которых в госбюджет дополнительно начислено налоговых платежей и штрафных санкций, связанных с выплатой зарплаты «в конвертах», на сумму более 600 млн. грн.

В свою очередь, заместитель начальника оперативного управления Главного управления налоговой милиции ГНАУ Вадим ДАВЫДЮК сообщил, что в марте 2010 года подразделения налоговой милиции провели 1,4 тыс. проверок, по итогам которых выявлено более 600 нарушений, связанных с выплатой «черной» зарплаты, возбуждено более 20 уголовных дел против должностных лиц и субъектов хоздеятельности по статье «уклонение от уплаты налогов».

Что касается объемов заработной платы, которая сегодня находится в тени, то, по данным С.ЛАТЫНИНА, они составляют от 10% до 40% общего фонда заработной платы.

При этом президент Союза налоговых консультантов Леонид РУБАНЕНКО называет цифру 60% и отмечает, что за последние несколько лет количество предпринимателей, которые выплачивают зарплату своим сотрудникам «в конвертах», значительно увеличилось.

По мнению Л.РУБАНЕНКО, чтобы снизить масштабы тенизации зарплаты, необходимо провести законодательные изменения, в том числе рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки на бизнес, поскольку «нет ни одного работодателя, который бы получал удовольствие, беря на себя криминальную ответственность, выплачивая зарплату «в конвертах».

Л.РУБАНЕНКО считает, что власть сможет добиться каких-то положительных изменений в решении проблемы зарплат «в конвертах», если вместо того, чтобы пытаться заставить бизнес делать только так, как выгодно государству, постарается найти вариант, который бы устаивал обе стороны.