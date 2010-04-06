Межбанк: доллар топчется на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9250 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9215/7,9245 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,924 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2709 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2705/0,2708 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2705/0,2707 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,32 рублей за доллар (+0,1280).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3400/1,3495 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6375 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6145/10,6290 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6200/10,6280 грн./евро.