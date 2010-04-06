Госфинуслуг хочет повысить зарплаты своих сотрудников

16:50, 06 апреля 2010
Финансы
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Для борьбы с коррупцией в комиссии

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена инициировать повышение зарплат своих сотрудников для борьбы с коррупцией в комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.

«Бороться с коррупцией можно только увеличив зарплаты сотрудникам Госфинуслуг», - сказал В.ВОЛГА.

Так, говоря о фактах коррупции, он упомянул инспекционный департамент и департамент лицензирования Госфинуслуг.

При этом он отметил, что запланированные им кадровые изменения позволят снизить коррупцию в комиссии, так как, по его словам, для новых сотрудников Госфинуслуг это должно стать «делом чести, чтобы даже намека на коррупцию в этих департаментах не было».

Имен тех, кто придет работать в Госфинуслуг, В.ВОЛГА не сообщил, отметив лишь, что «это молодые толковые ребята».

Также он сообщил, что структура комиссии существенно меняться не будет, изменения коснуться лишь распределения полномочий заместителей председателя Госфинуслуг.

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