Госфинуслуг намерена активизать развитие рынка НПФ
17:13, 06 апреля 2010Финансы
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Сообщил Василий Волга
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена работать над активизацией развития рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.
«Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы НПФ множились, как грибы», – сказал он.
По словам В.ВОЛГИ, при условии активной рекламной компании и компании по популяризации капитализация НПФ в ближайшие три года может увеличиться в 10 раз (общие активы НПФ на конец 2009 года составляли 857,9 млн. грн.)
Справка УНИАН. На конец 2009 года в Украине работало 108 НПФ и 35 администраторов НПФ.
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