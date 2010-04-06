Янукович и Азаров обсудили вопросы государственного бюджета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ вопрос подготовки и принятия проекта Государственного бюджета на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства по итогам традиционной еженедельной рабочей встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

В частности, Президент поинтересовался, что уже сделано и что осталось сделать правительству, чтобы Верховная Рада как можно скорее начала рассмотрение проекта бюджета-2010.

«Хотелось бы знать, как выглядит проект этого бюджета, чтобы мы предварительно сознательно рассмотрели его слабые места, и что нам за это время необходимо решить», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он хорошо понимает степень разрушения хозяйства, которое унаследовали от предшественников нынешнего правительства, отсутствие средств.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что именно поэтому хотел бы услышать от премьер-министра, каким образом будут решаться социальные вопросы, как будут проходить весенне-полевые работы и т. п.

Президент также сообщил Н.АЗАРОВУ, что во время вчерашнего визита в Москву обсуждал с российской стороной газовые вопросы. «С нашей стороны есть инициатива, от их – есть желание рассмотреть наши предложения. Поэтому давайте не будем затягивать время, и вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса разрабатывайте соответствующие предложения. В истории нашей работы у нас не было такого, чтобы мы не находили решения. И в данном случае мы не можем сидеть. Нам надо действовать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что газовая проблематика, безусловно, будет присутствовать и на его переговорах с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что главной проблемой в работе над проектом бюджета текущего года является расчет макроэкономических показателей, и, соответственно, расчет доходов и расходов государства. И в этом контексте, сказал он, цена на газ для Украины является действительно определяющим фактором, от которого зависит рентабельность работы в первую очередь химической промышленности и горно-металлургического комплекса, а также нормальное функционирование предприятий жилищно-коммунальной сферы.

«Очевидно, что при цене на газ в 330 долларов за тысячу кубов химпром остановится, а горно-металлургическая отрасль будет работать с минусовой рентабельностью. Поэтому, соответственно, не будет и бюджетных поступлений», - подчеркнул глава правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, за цены на голубое топливо в 330 долларов США за тысячу кубометров НАК «Нафтогаз», обремененный предыдущими долгами, будет иметь кассовый разрыв почти в 60 млрд. грн. «Это недопустимо для бюджета, ведь его общий дефицит исчисляется, в том числе, с учетом дефицита НАК. Мы работали над этими проблемами, и сейчас хотим получить ответы от наших российских партнеров на те сигналы, которые Президент и правительство Украины направляли российской стороне относительно ценовой ситуации на этот год», - подчеркнул он.

Как сказал Н.АЗАРОВ, это даст возможность сверстать бюджет текущего года с учетом нормализации работы отечественной промышленности и, соответственно, повышения социальных стандартов.