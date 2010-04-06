Госфинуслуг: страховому рынку нужно увеличение капитализации
Для выполнения необходимых функций
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) отмечает необходимость увеличения капитализации страховых компаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.
Он отметил, что существующий размер рынка не позволяет ему выполнять все возложенные на него функции.
«Карликовый рынок не способен выполнят свои функции», – сказал В.ВОЛГА.
По его мнению, одним из путей увеличения капитализации рынка является упрощение процедур выхода на рынок новых игроков.
В то же время В.ВОЛГА сообщил, что комиссия под его руководством намерена активно работать над очищением страхового рынка от компаний, «которые занимаются не совсем хорошими вещами».