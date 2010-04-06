Госфинуслуг: страховому рынку нужно увеличение капитализации

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) отмечает необходимость увеличения капитализации страховых компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.

Он отметил, что существующий размер рынка не позволяет ему выполнять все возложенные на него функции.

«Карликовый рынок не способен выполнят свои функции», – сказал В.ВОЛГА.

По его мнению, одним из путей увеличения капитализации рынка является упрощение процедур выхода на рынок новых игроков.

В то же время В.ВОЛГА сообщил, что комиссия под его руководством намерена активно работать над очищением страхового рынка от компаний, «которые занимаются не совсем хорошими вещами».