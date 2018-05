ФГИУ повторно выставил на продажу Макеевский меткомбинат

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) повторно объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

При этом ФГИ снизил начальную стоимость пакета акций на 40% – до 340 млн. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабмина, которые составляют в общей сложности 136 млн. 70,8 тыс. евро, просроченную задолженность общества по кредитам, предоставленным "Проминвестбанком" в размере 1 млн. 174,2 тыс. грн., а также задолженность по бюджетному кредиту в размере 3 млн. 481 тыс. грн.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления (31 марта т.г.).

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежат ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».