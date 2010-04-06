Банк «Финансы и Кредит» привлек 25 млн. долларов субдолга

Банк «Финансы и Кредит» 31 марта завершил процесс регистрации в Национальном банке Украины средств в объеме 25 млн. долл., привлеченных от «Bloonshine limited» (Великобритания) на условиях субординированного долга в рамках реализации программы по увеличению уровня капитализации

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, срок привлечения средств – 7 лет.

«Мы полностью придерживаемся ранее утвержденной программы капитализации банка… Отмечу, что это не последнее увеличение капитала банка в этом году», - сообщил председатель правления банка Владимир ХЛЫВНЮК.

Предыдущее увеличение регулятивного капитала банка в объеме 12,5 млн. долл. состоялось в январе 2010 года за счет привлечения средств на условиях субординированного долга.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 19,457 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 16,659 млрд. грн., обязательства - 17,430 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. грн., собственный капитал - 2,027 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 2009 году получил убыток 449,978 млн. грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являлись АО «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%. В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.