Василий Волга: нужно создать систему гарантирования вкладов КС

Создание системы гарантирования вкладов участников кредитных союзов, а также системы рефинансирования проблемных КС является первоочередными задачами Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.

По его мнению, прошлое руководство комиссии уделяло недостаточно внимания проблемам кредитных союзов.

В.ВОЛГА сообщил, что Госфинуслуг будет инициировать создание межведомственной комиссии для решения ситуации, возникшей в системе кредитной кооперации. Ожидается, что в такую комиссию войдут представители Генеральной прокуратуры, Госфинуслуг, Национального банка Украины, Министерства внутренних дел, а также возможно представители Службы безопасности Украины.

Как сообщил В.ВОЛГА, основной задачей данной комиссии будет «разобрать те завалы, которые находятся в следственных органах, о преступлениях, совершенных руководителями некоторых кредитных союзов».

Относительно создания системы рефинансирования, то он сообщил, что Госфинуслуг вместе с правительством продолжит переговоры с Национальным банком Украины.

«Мы будем убеждать правительство вести переговоры с НБУ для создания отлаженной системы рефинансирования для спасения кредитных союзов», - сказал В.ВОЛГА.

При этом он отметил, что есть и кредитные союзы, «где просто уголовщина» и где Госфинуслуг без помощи правоохранительных органов не обойтись.

В.ВОЛГА раскритиковал позицию НБУ в вопросе предоставления рефинансирования кредитных союзов, так как убежден, что «функция печатания денег» принадлежит правительству.

Он также сообщил, что если вопрос финансовой поддержки кредитным союзам не получится решить через НБУ, то он будет пытаться его решить через Госбюджет.

По информации В.ВОЛГИ, для того. чтобы стабилизировать работу КС, оказавшихся в сложном финансовом положении, на сегодня необходимо около 100 млн. грн.