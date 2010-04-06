Кредитные союзы в 2009 году сократили объем вкладов на 25%
18:43, 06 апреля 2010Финансы
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Объем кредитов – на 30%
Объем вкладов (взносов) членов кредитных союзов (КС) на депозитных счетах за 2009 год сократился на 25% и составил 2,959 млрд. грн.
Об этом сказано в сообщении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, размещенном на сайте ведомства.
Согласно сообщению, сумма кредитов, выданных членам КС, в 2009 году сократилась на 30% – до 3,909 млрд. грн.
Общие активы КС по итогам прошлого года сократились на 30,5% – до 4,218 млрд. грн.
В январе-феврале 2010 года количество зарегистрированных КС сократилось с 755 до 734 (на конец 2008 года – 829).
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