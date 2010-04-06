Экономист: валютный рынок начал неделю без сюрпризов

Украинский валютный рынок начал текущую неделю без каких-либо сюрпризов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, рынок во вторник, 6 апреля, продолжил держаться курса Национального банка Украины. Курс интервенции НБУ в этот день остался неизменным - на уровне 7,924 грн./долл., а игроки рынка придерживались данного ориентира, подчеркнул экономист.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок во вторник закрылся котировками 7,9215-7,9245 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. По подсчетам экономиста, с начала 2010 года украинская валюта укрепилась к американской на 0,9%.