Инфляция в Украине в марте к февралю составила 0,9%

Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2010 года составила 0,9%, с мартом 2009 года - 11%.

Такие данные обнародованы на сайте Государственного комитета статистики Украины.

С начала года инфляция составила 4,7%.

На продукты питания цены в марте по сравнению с февралем увеличились на 1,3%, с мартом 2009 года – на 13,1%.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в феврале 2010 года против января составляла 0,8%, от начала 2010 года (до декабря 2009 года) – 1,6%.