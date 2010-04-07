Украина заинтересована в создании зоны свободной торговли с Канадой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, об этом заявил министр экономики Украины Василий ЦУШКО во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Дж. Даниелем КАРОНОМ.

Участники встречи обсудили вопрос дальнейшего развития двустороннего украинско-канадского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Приоритетными секторами двустороннего сотрудничества определены аэрокосмическая отрасль, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтический сектор, транспорт и другие.

Кроме того, министр экономики Украины выразил благодарность правительству Канады за предоставление Украине на протяжении 19 лет технической помощи в рамках программ Канадского агентства международного развития (CIDA), которые направляются на поддержку демократических процессов и рыночной экономики в нашей стране, решение социальных и экологических проблем, реформирование в сфере государственного управления, развитие малого и среднего бизнеса.

В свою очередь Д.КАРОН выразил надежду на активизацию дальнейшего украинско-канадского сотрудничества.

***По состоянию на 1 января 2010 Канада инвестировала в украинскую экономику 109,6 млн. долл.