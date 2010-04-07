Госбюджет-2010 отложили

Министерство финансов Украины перенесло время публичного представления проекта Государственного бюджета-2010. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В связи с перенесением рассмотрения проекта бюджета-2010 в Кабинете министров Украины, публичное представление бюджета состоится позже. О времени и месте публичного представления бюджета будет поставлено в известность отдельно», - сообщается на сайте.

Как уточнили в пресс-службе министерства, время представления пока не известно, однако «скорее всего, не сегодня».

Кабмин перенес

Кабинет министров Украины сегодня перенес рассмотрение проекта бюджета на 2010 год на одно из следующих заседаний.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

При этом он не смог уточнить причины переноса сроков рассмотрения данного вопроса.

Вместе с тем, в откорректированной на утро 7 апреля повестке заседания правительства вопрос о рассмотрении проекта бюджета отсутствует.

Ранее ожидалось, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина 7 апреля, и он был внесен в предварительную повестку дня.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве обещали одобрить проект бюджета до 11 апреля с тем, чтобы передать его на рассмотрение в Верховную Раду уже до 14 апреля.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказал надежду, что проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» будет принят 29-30 апреля.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете лидеров фракций речь шла о том, чтобы ориентировочно 14 апреля Кабмин представил проект бюджета в Верховной Раде Украины. Спикер добавил, что нужно сделать все для того, чтобы «29-30 апреля мы вышли на принятие окончательного решения».