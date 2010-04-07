НБУ ослабил курс интервенций по выкупу валюты на межбанке

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанк с продажей валюты по курсу 7,95 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/2101, текстом которой располагает УНИАН.

Напомним, на протяжении нескольких предыдущих сессий на межбанковском валютном рынке Нацбанк укреплял курс своих интервенций по выкупу валюты. На протяжении прошлой недели НБУ выкупал валюту по 7,925-7,924 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9230 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2700/0,2705 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5850/10,6040 грн./евро.