Премии украинских страховщиков уменьшились на 20,8%

Чистые страховые премии (валовые премии без учета премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в 2009 году против показателя 2008 года уменьшились на 20,8% - до 12 млрд. 658 млн. грн. (против 15 млрд. 981,8 млн. грн. в 2008 году).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Сообщается, что сумма валовых страховых премий украинских страховщиков по итогам 2009 года составила 20 млрд. 442,1 млн. грн. (на 14,9% меньше показателя 2008 года).

При этом, по данным Госфинуслуг, по итогам прошлого года сумма страховых премий по рисковым видам страхования составила 19 млрд. 614,7 млн. грн. (96% общей суммы валовых страховых премий), а по страхованию жизни – 827,3 млн. грн. (4%).

Также сообщается, что из общего объема валовых страховых платежей 29% (5 млрд. 949 млн. грн.) страховщики получили от физических лиц, 42% (8 млрд. 646,5 млн. грн.) от юридических, остальные 29% (5 млрд. 846,5 млн. грн.) – от перестраховщиков.

По итогам 2009 года украинские страховщики направили в перестрахование 8 млрд. 888,4 млн. грн. (в 2008 году – 9 млрд. 064,6 млн. грн.), из них: перестраховщикам-нерезидентам – 1 млрд. 104,3 млн. грн. (в 2008 году - 1 млрд. 037,8 млн. грн.), перестраховщикам-резидентам – 7 млрд. 784,1 млн. грн. (в 2008 году – 8 млрд. 026,8 млн. грн.).

Общая сумма страховых выплат компенсированных перестраховщиками по итогам 2009 года составила – 697,9 млн. грн. (в 2008 году – 925,5 млн. грн.), в том числе: перестраховщиками-нерезидентами – 287,1 млн. грн. (в 2008 году – 421,9 млн. грн.), перестраховщиков-резидентов – 680,8 млн. грн. (в 2008 году – 504,7 млн. грн.).

По данным Госфинуслуг, на 1 января 2010 года в Украине зарегистрировано 469 страховых компаний, в том числе 397 – рисковых страховщика и 72 компании по страхованию жизни.