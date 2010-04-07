Близнюк: Государство не сможет вернуть экспортерам НДС

Государство не сможет «живыми» деньгами вернуть украинским предприятиям-экспортерам положенный налог на добавленную стоимость, считает председатель Донецкой областной госадминисмтрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в среду.

«Проблема НДС, к сожалению, есть и будет в ближайшее время. Другое дело, какой государство найдет вариант – либо это будут под старые долги выпущены ценные бумаги, либо еще как-то. Просто так живыми деньгами рассчитаться с экспортерами невозможно - это сто процентов», - сказал губернатор.

В том, что ситуация с возвратом предприятиям налога на добавленную стоимость зашла в тупик, он обвинил правительство Юлии ТИМОШЕНКО. «Старое правительство затянуло таким образом петлю, что ее развязать невозможно», - объяснил А. БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, как заявил 6 апреля на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, только в Донецке долг государства по возмещению налога на добавленную стоимость промышленным предприятиям, экспортирующим свою продукцию за рубеж, достигает 800 млн. грн.