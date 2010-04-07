Поступления в общий фонд Госбюджета составили 39 млрд. грн.

Поступления в общий фонд Госбюджета Украины за I квартал 2010 года (по оперативным данным) составили 39,047 млрд. грн., или 85,5% от плана. Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ), при установленном плане на январь-март т.г. в сумме 27,149,4 млрд. грн. (без учета возмещения НДС), мобилизовала в общий фонд 22,366 млрд. грн., что составляет 82,4% плановых показателей.

Государственной таможенной службой Украины, при плане 20,221,1 млрд. грн., обеспечено поступление в сумме 17,077 млрд. грн., или 84,5%.

По данным Госказначейства, официальных трансфертов, которые передаются из бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов и Киевского городского бюджета в Государственный бюджет, при плане на январь-март т.г. 2,157 млрд. грн., зачислено в общий фонд 1,589 млрд. грн., или 73,7%.

Поступлений, которые контролируются другими органами, при плановых показателях 550,4 млн. грн., зачислено в общий фонд Госбюджета 918,9 млн. грн.

В специальный фонд Госбюджета, по состоянию на 1 апреля 2010 г., без учета собственных поступлений и субвенций из местных бюджетов зачтено 8,635 млрд. грн. при плановых показателях 8,858 млрд. грн., что составляет 97,5%.

Напомним, что на сегодня бюджет Украины на 2010 год еще не принят. Бюджетный процесс регулируется Временной ежемесячной росписью.