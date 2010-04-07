Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9230 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9085/7,9160 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,8950/7,9050 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о продаже доллара по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2700/0,2705 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2699/0,2702 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,34 рублей за доллар (+0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3375/1,3377 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3342/1,3344 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5850/10,6040 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5820/10,5960 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 10,5315/10,5490 грн./евро.