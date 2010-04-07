Международные валютные резервы НБУ в марте увеличились

Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, резервы в иностранной валюте, по состоянию на конец марта, составили 24,173 млрд. долл., резервная позиция в Международном валютном фонде - 0,03 млн. долл., специальные права заимствования - 5,14 млн. долл., золото - 968,75 млн. долл.

По итогам I квартала 2010 года международные валовые резервы НБУ уменьшились на 5,1%, или на 1,358 млрд. долл.

Как сообщалось, руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ 1 апреля т.г. заявил, что в марте увеличение валютных резервов происходило не за счет заимствованных средств, а за счет продажи валюты населением, нерезидентами и экспортерами.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в феврале 2010 года уменьшились на 4,49% – до 24 млрд. 148,1 млн. долл.