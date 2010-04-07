78% поляков имеют счета в банках

78% поляков имеют собственные счета в банках против 22%, которые не держат деньги в банках, поскольку или не имеют достаточно средств, или не видят такой необходимости.

По данным Национального банка Польши, 70% поляков имеют один счет, 8% - более одного счета в банках.

Более 90% работающих поляков и почти 40% безработных имеют счета в банках.

80% поляков пользуются банковскими картами против 10%, которые имеют только счета.

98% граждан Польши используют карточки для выплаты денег из банкоматов и 86% -также для оплаты товаров и услуг.