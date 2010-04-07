78% поляков имеют счета в банках
17:12, 07 апреля 2010Финансы
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Сообщает Нацбанк Польши
78% поляков имеют собственные счета в банках против 22%, которые не держат деньги в банках, поскольку или не имеют достаточно средств, или не видят такой необходимости.
По данным Национального банка Польши, 70% поляков имеют один счет, 8% - более одного счета в банках.
Более 90% работающих поляков и почти 40% безработных имеют счета в банках.
80% поляков пользуются банковскими картами против 10%, которые имеют только счета.
98% граждан Польши используют карточки для выплаты денег из банкоматов и 86% -также для оплаты товаров и услуг.
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