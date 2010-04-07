ВВП в еврозоне не изменился

По уточненным данным, в четвертом квартале 2009 года ВВП не изменился в еврозоне, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с четвертым кварталом 2008 года, ВВП в четвертом квартале 2009 года снизился на 2,2% в еврозоне и на 2,3% - в ЕС-27.

В четвертом квартале среди стран, данные от которых доступны, наибольший рост ВВП по сравнению с третьим кварталом 2009 года зарегистрирован в Эстонии (2,5%), Словакии (2,0%) и Польше (1,2%).

В целом в 2009 году ВВП в еврозоне снизился на 4,1%, в ЕС-27 - на 4,2% по сравнению с 2008 годом.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, в третьем квартале 2009 года ВВП вырос на 0,4% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27 по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

В 2008 году ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27.

В 2009 году к зоне евро относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.