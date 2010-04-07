Размер Фонда гарантирования вкладов сократился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в марте 2010 года сократился на 3,1%, или 123 млн. грн., и по состоянию на 1 апреля т.г. составил 3,843 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество участников фонда в прошлом месяце не изменилось и на 1 апреля т.г. составило 170, временных участников – 4 (на 1 марта т.г. – 8).

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейський», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Європейский банк развития сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2010 года составлял 4,303 млрд. грн.