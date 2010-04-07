Объем наличного валютного рынка в марте составил почти 3 млрд. долларов

В марте т.г., по сравнению прошлым месяцем, в Украине объем наличного валютного рынка (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) увеличился более чем на 11% и составил 2,957 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, объем валюты, купленной банками у населения, составил 1,327 млрд. долл., объем валюты, проданной населению, – 1,629 млрд. долл.

Валютные банковские вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) увеличились на 398,9 млн. долл. и на 31 марта 2010 года составили 14,339 млрд. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за март составил 13,745 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составляли 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Как сообщалось, международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. долл.

В сообщении Нацбанка также говорится о том, что в феврале 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 4,4%. По данным НБУ, это было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,2 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,2%). Последнее произошло по причине укрепления гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая: евро, фунт стерлингов, венгерского форинта, чешской кроны, польского злотого и т.д.