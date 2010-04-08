Греция избежит дефолта

Комиссар Еврокомиссии по монетарной политике Хоаким Альмуния сегодня заявил, что "дефолта Греции не будет, так как в зоне евро дефолт страны-члена невозможен по определению", сообщает k2kapital.

Это заявление последовало за значительным снижением стоимости суверенных облигаций Греции на мировых рынках на фоне опасений частных инвесторов относительно возможного дефолта этой страны по ее долговым обязательствам.

Вместе с тем цена страхового полиса на случай дефолта Греции достигла 2-месячного максимума – 414 пунктов.