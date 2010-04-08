Курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 7 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 7 апреля, и сегодня составляет 10,46/10,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,52 грн./евро, по продаже – в пределах 10,56-10,72 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 апреля, почти не изменился и на сегодня составляет 0,2633/0,2706 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,49/10,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,52 грн./евро, по продаже – в пределах 10,56-10,65 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 6 апреля, почти не изменился – 0,2642/0,2709 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2685 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2695-0,2760 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,925 грн., евро – 10,50/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,38/10,64 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,865/7,92 грн., евро – 10,45/10,62 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9242, к евро – 10,570883, к российскому рублю – 0,27051.