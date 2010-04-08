Базовая инфляция в Украинес начала года составила 2,5%

Базовая инфляция в Украине в марте 2010 года против февраля составила 0,9%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 2,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в марте 2009 года против февраля 2009 года базовая инфляция составляла 1,8%, в январе-феврале 2009 года – 7,5%, в целом за 2009 год (к декабрю 2008 года) – 14,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2010 года составила 0,9%, с мартом 2009 года - 11%. С начала текущего года инфляция составила 4,7%.