Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,90/7,92 грн./долл.
11:08, 08 апреля 2010Финансы
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По евро – 10,51/10,54 грн./евро
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3303/1,3305 долл./евро. (среда, 7 апреля, - 1,3375/1,3377 долл./евро).
В среду, 7 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9240/7,9500 грн./долл.
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