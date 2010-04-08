Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,90/7,92 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9030/7,9250 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2684/0,2692 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5155/10,5475 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3303/1,3305 долл./евро. (среда, 7 апреля, - 1,3375/1,3377 долл./евро).

В среду, 7 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9240/7,9500 грн./долл.