Инфляция в марте вызвана ростом цен на продукты и сигареты

Инфляция 0,9% в марте текущего года, по сравнению с февралем, вызвана преимущественно сезонным ростом цен на продукты питания (1,3%) и табачные изделия (5,4%).

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Василия ЦУШКО, размещенном на сайте Минэкономики.

Больше всего подорожали яйца (на 8,1%), фрукты (на 7,1%), овощи (на 2,1%) и сыры (на 2,4%).

В результате устойчивой тенденции повышения цен на нефть в мире также наблюдался незначительный рост цен на горюче-смазочные материалы (на 1,1%).

В то же время, в марте текущего года наблюдалась сонижение цены на сахар – на 3,9%, мясо и мясопродукты – на 0,1%.

В.ЦУШКО отметил, что снижение цены на внутреннем рынке на сахар произошло за счет снижения цены на этот продукт на мировом рынке, а снижение спроса на товары мясной группы, и, соответственно, удешевление товара, объясняется предпасхальным постом.

Также, по словам В.ЦУШКО, снижение темпов инфляции в марте, по сравнению с январем и февралем - 1,8% и 1,9%, соответственно, произошло в частности, из-за возобновления роста сбережений населения в банковской системе, продолжения свертывания потребительского кредитования и незначительной ревальвации обменного курса гривни к доллару США.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте, по сравнению с февралем 2010 года, составила 0,9%, с мартом 2009 года - 11%. С начала года инфляция составила 4,7%.