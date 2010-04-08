Банк России: официальный курс евро с 9 апреля 39,15 руб за евро

Центральный банк РФ установил с 9 апреля 2010 года официальный курс евро в размере 39,1524 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 3,42 коп.

Официальный курс доллара с 9 апреля Банк РФ установил в размере 29,4003 руб за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 10,63 коп.

Стоимость бивалютной корзины на 13.00 мск составила 33,82 руб, что на 9 копеек выше уровня предыдущего закрытия