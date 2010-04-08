Казна увеличилась в 4,1 раза

Правительство заявляет об увеличении в марте в 4,1 раза остатков на едином казначейском счете (ЕКС).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабмина.

"По данным Государственного казначейства, на момент, когда было избрано новое правительство, остатки на едином казначейском счете составляли всего 0,882 млрд. грн. По состоянию на 1 апреля остатки на едином казначейском счете увеличились до 5,412 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

В Департаменте также отметили, что Госказначейство возобновило публикацию данных об остатках на ЕКС, которая была прервана в начале 2009 года предыдущим правительством. Согласно указанным данным остатки на едином казначейском счете на начало 2010 года составляли 1,055 млрд. грн., что в 7,3 раза меньше показателя на начало 2009 года.