Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9030/7,9250 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9085/7,9220 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9202/7,9242 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9240 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2684/0,2692 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2684/0,2689 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2689/0,2691 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,4372 рублей за доллар (+0,0972).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3345 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5155/10,5475 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5110/10,5325 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5310/10,5405 грн./евро.