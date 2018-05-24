Госкомпредпринимательства по Бродскому: постригут под "ноль" и пошлют "на заробітки"?

Один из «оппозиционеров», причем в последнее время все трудней спрогнозировать к какой власти, Михаил Бродский достаточно неожиданно усажен нынешними верхами в кресло главы Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Другими словами, он, можно сказать, таки согласился стать одним из винтиков госсистемы. Ситуация вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно если учесть резкие показательные выступления М.Бродского в адрес нынешней правящей партии. По словам самого М.Бродского, это его последняя “ходка в большую политику”. Будем надеяться, что потоп после его «срока» не обрушится на головы отечественных бизнесменов… Впрочем, от эпатажного политика вполне резонно было бы ожидать таких же эпатажных инициатив, и они не заставили себя долго ждать.

Поддержит ли "бюджетные штаны" сокращение штатов?..

Свою деятельность в должности главы Госкомпредпринимательства Бродский начал на фоне полного переформатирования комитета. Как рассказали в пресс-службе Госкомпредпринимательства, на днях М.Бродский сообщил подчиненным о сокращении 20% штата. Что, в общем-то, понятно, поскольку принятия таких радикальных мер для сокращения бюджетных расходов на аппарат требует правительство от всех государственных органов. Причем относительно комитета чувствуется не просто «новый подход», а подход радикальный - Министерство финансов предложило ликвидировать все его территориальные органы. Увы, в комитете до сих пор так и не удалось получить официальное подтверждение этой информации… Тем не менее, информация со ссылкой на копии документа, активно обсуждается в интернет-СМИ.

Что касается штата Госкомпредпринимательства, то в инициативном «предложении» Минфина количество работников центрального аппарата составляет 251 (сейчас 279). Документ завизирован заместителем министра финансов Сергеем Рыбаком. А в дополнение к документу первый заместитель председателя Госкомпредпринимательства Владимир Загородний собственноручно написал поручение срочно внести предложения относительно сохранения региональных представительств комитета. Как поведет себя М.Бродский – защитит ведомство, не позволив "рубить" его региональные структуры, или поступит согласно «предложению» Минфина, пока не известно. Ясно только одно, что такие существенные кадровые изменения негативно отразятся на регуляторной сфере. И в первую очередь, это прочувствует бизнес.

“Госкомпредпринимательства является специальным уполномоченным органом по осуществлению и обеспечению государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства, - комментирует ситуацию адвокат, партнер ЮФ “Илляшев и Партнеры” Максим Копейчиков. – Согласно положению о Госкомпредпринимательства (постановление Кабинета министров об утверждении положения о Государственном комитете регуляторной политики и предпринимательства от 26 апреля 2007 года), комитет осуществляет деятельность непосредственно и через свои территориальные представительства в АРК Крым, областях, городах Киеве и Севастополе”.

По словам эксперта, законом о принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности возложены на комитет широкие полномочия и функции. Сокращение территориальных представительств может повлечь невыполнение законодательства, в частности, относительно экспертиз регуляторных актов территориальных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти, отмечает М.Копейчиков. Проще говоря - некому будет прошерстить нормативные инициативы местного чиновничества насчет того - соответствуют ли они законодательству или нарушают права препринимателей. При этом, следует помнить, что предприниматели жалуются в первую очередь, что бумажные барьеры на их пути воздвигают именно местные чиновники.

Кроме того, по мнению эксперта, положение дел осложнится тем, что массивный объем работы будет перераспределен между меньшим количеством сотрудников. “Это также не поспособствует защите прав предпринимателей и своевременному анализу проектов регуляторных актов, писем, а также разрешению вопросов соблюдения лицензионных условий”, - утверждает юрист.

С резкой критикой в отношении упомянутых инициатив выступают экс-глава комитета Александра Кужель и председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана Продан. По словам А.Кужель, целью деятельности комитета была защита интересов предпринимателей в отношении регуляторной политики, разрешительной системы, от самоуправства контролирующих органов, регистраторов и т.д. “Я считаю, что это преступление, а не сохранение доходов бюджета”, - подчеркнула А.Кужель. Она считает, что на сегодня есть масса ведомств, которые действительно можно сократить. К примеру, порядка 10 контролирующих органов при Министерстве аграрной политики, по 3 при МЧС и Минтрансе, и т.д. С ней полностью согласна О.Продан.

По мнению представителя Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслава Быковца, данные инициативы негативно отразятся на предпринимательской среде. Он считает, что комитет на местах оправдывал свое назначение, “другое дело, что из-за отсутствия достаточного финансирования многие вопросы не были решены”. Такое непопулярное решение, по его мнению, бизнес вряд ли поддержит.

Малый бизнес - не до вас. УФПП переведут на самоокупаемость?..

Поиск решения бюджетной проблемы не закончился штатной эпопеей. Идеи по сокращению госфинансирования затронули и Украинский фонд поддержки предпринимательства. Как рассказали в УФПП, М.Бродский отказался от денег, предусмотренных для фонда в проекте бюджета на этот год. Стоит также упомянуть, что Кабмин поручил министерствам финансов и экономики, а также Госкомпредпринимательству во время подготовки проекта госбюджета-2010 предусмотреть средства для кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (постановление от 27 января 2010 г. №68). Согласно документу, сумма не должна быть менее 200 млн. грн., при этом не менее 100 млн. грн. должны были пойти на кредитование проектов субъектов МСБ.

В пресс-службе комитета инициативу М.Бродского подтвердили. Там отметили, что, по мнению главы Госкомпредпринимательства, выделять средства для деятельности фонда нецелесообразно, поскольку он существует как кредитная организация, следовательно, должен сам себя обеспечивать.

Между тем, по словам А.Кужель, на сегодня само существование фонда под большим вопросом. В УФПП подтвердили – разговоры о ликвидации ведутся.

Относительно целесообразности деятельности фонда стоит отметить, что, к примеру, совместной с “Укрэксимбанком” программой, рассчитанной на 2009-2011 годы, предусматривается выдача кредитов для МСБ по плавающей ставке на уровне учетной ставки НБУ. “Во всем мире финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется путем микрокредитования”, - подчеркивает А.Кужель.

Конечно, без господдержки, особенно в кризисные периоды (что показала мировая практика), украинский бизнес развиваться не сможет. Не заменят ее и упрощенная система регистрации предпринимателей, и другие регуляторные инициативы, наработанные и утвержденные Кабмином и переданные на рассмотрение парламентом. Они, конечно, достаточно весомые, но материальная помощь государства, к сожалению, будет оставаться не менее весомой в вопросе выживания бизнеса. Главное, что бы процесс предоставления этой самой поддержки был открытым, без «серых» пятен.

Между тем, по мнению председателя правления объединения предпринимателей “Новая Формация” Вячеслава Кредисова, деятельность УФПП была не совсем непрозрачной. В "Новой Формации" отмечают, что неизвестно кому и по какому принципу предоставлялись кредиты. “Я не видел ни одного отчета фонда”, - отметил В.Кредисов.

По его словам, поддержка малого предпринимательства через различные финансовые учреждения осуществляется почти во всех странах. Кредиты выдаются с низкими процентными ставками и без залога. Однако регламент деятельности УФПП не дает возможности оценить принцип, по которому фонд предоставляет займы бизнесу. Вместе с тем, он считает, что, в случае ликвидации, альтернатива УФПП необходима.

С учетом всего сказанного напрашивается только один вопрос – вообще нужен ли правительству Госкомпредпринимательства? Может, придуманы новые пути поддержки малого и среднего бизнеса, или малый бизнес чересчур мелковат для грандиозных планов новой власти по выведению экономики Украины из кризиса? Достаточно пару тройку крупненьких "делаваров". Их защищать не нужно, они сами могут справиться со всеми проблемами – политиков и законы "заказать", в любую дверь кошельком достучаться... Кажется, мысль имеет подтверждение. А весь остальной-то мир, наивные, у себя малый и средний бизнес развивают, господдержку ему обеспечивают, выращивая средний класс - основу стабильности в государстве. Чтой-то мы опять, кажется" можем "пойти другим путем".

Настораживает также попытка пришедших в госструктуры бизнесменов перевести работу госорганов на коммерческие рельсы и переложить обязаности государства по защите и поддержке предпринимательства на самих предпринимателей. А всевозможные фонды, созданные для того, чтобы дать старт новым малым предприятиям, превратить в механизмы по зарабатыванию денег. Абсурд, если вдуматься. Это все равно, как если бы милицейский главк, вместо налаживания работы, сократил штаты полевых милиционеров, создал у себя под крылом оружейный магазинчик, заставил граждан за свои кровные закупить пистолеты-автоматы. Ну и, пусть теперь добропорядочные сами защищают свою жизнь и имущество от недобропорядочных. Зато милиция и от сокращения штатов бюджетные средства сэкономила, и от продажи оружия дополнительные бюджетные поступления обеспечила. Абсурд, еще раз повторяю, но до чего ж эта умозрительная схемка смахивает на предложения по оптимизации работы Госкомпредпринимательства.

Как же, все-таки, государство умеет гибко выскальзывать из жестких рамок своих обязанностей по помощи и поддержке своих же граждан. Неужели эти новые методы уже получили одобрение на самом "верху" и пришедшие на руководящие должности в госорганы так вот буквально будут отражать название новой власти "партия бизнесменов" ? Подождем - что на этот счет скажут правительство и народные депутаты во время рассмотрения бюджета.

Каролина Вагнер (УНИАН)