Кабмин "дал добро" на внешние заимствования в 2010 году

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №818-р от 7 апреля 2010 года дал поручение министру финансов Украины Федору ЯРОШЕНКО на осуществление внешних заимствований в 2010 году.

«В соответствии со статьями 16 и 46 Бюджетного кодекса Украины поручить министру финансов ЯРОШЕНКО Федору Алексеевичу осуществлять государственные внешние заимствования и заключать необходимые для этого соглашения», – говорится в документе, обнародованном на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, 18 марта т.г. заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ заявил о возможном публичном выпуске евробондов Украины, который может состояться в мае-июне текущего года.