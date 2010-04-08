Янукович рассчитывает на быстрое возобновление отношений с МВФ

Украина рассчитывает на быстрое возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его “ключевыми приоритетами являются сокращение государственных расходов, жесткая оптимизация расходов на содержание государственного аппарата и решительные антикоррупционные меры”. По его словам, “это найдет свое отражение в проекте государственного бюджета, разработка которого уже завершается”. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что “это нелегкая задача, учитывая то критическое состояние, которое досталось нам в наследство”.

“Наши главные принципы – реалистичность, бережливость и инвестиционно-инновационная модель развития страны. Мы рассчитываем, что такой подход даст возможность быстрого возобновления сотрудничества с МВФ”, – отметил глава государства.

По его словам, “одним из важнейших приоритетов является отход от ручного управления экономикой”. “Роль государства в экономике будет уменьшена, количество регуляторных механизмов – ограничено”, - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что за короткий срок удалось создать четкую властную вертикаль. Он проинформировал гостя, что сегодня обнародовано решение Конституционного Суда, который признал конституционность создания коалиции в парламенте.

“Поэтому сейчас я могу с уверенностью говорить о том, что Украина имеет эффективную и согласованную работу властной команды. И эта цепь – Президент, правительство и парламентская коалиция – будет действовать эффективно”, - убежден глава государства.

Президент Украины отметил, что внешняя политика новой власти “будет прагматичной, построенной на основах добрососедства и взаимных выгод”. “Мы гарантируем стабильность и прогнозируемость нашей политики”, - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день отработана с ЕС программа действий, предусматривающая создание до конца года зоны свободной торговли, получение дорожной карты на безвизовый режим для украинских граждан.

“Отдельным приоритетом нашего диалога с ЕС является энергетическая безопасность. Мы гарантируем бесперебойный транзит российского газа в страны-потребители и настроены в этой сфере на прозрачность и безусловное выполнение всех обязательств, учет интересов всех сторон. Газовых кризисов больше не будет”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что “мы готовы сближаться с ЕС настолько, насколько ЕС готов к этому”. По его словам, “сейчас мы активно работаем над восстановлением высокого уровня доверия с нашим стратегическим партнером – Россией”. “Уверены, что это улучшит общий климат отношений по линии Восток – Запад и в целом на европейском континенте”, – подчеркнул он.

В свою очередь, К.БИЛЬДТ отметил, что решение Конституционного Суда о парламентской коалиции усилит деятельность правительства, решительность новой власти в проведении реформ и сотрудничество Украины и Швеции. “Между нашими странами сложились действительно добрые, длительные двусторонние отношения, существуют их разные аспекты”, – отметил министр иностранных дел Швеции. Он также подчеркнул, что Украина и Швеция имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества, в частности в сфере инвестиций.

Министр иностранных дел Швеции также считает, что первоочередной задачей для Украины является возобновление сотрудничества с МВФ. “Это залог вашего стабильного развития и продвижения реформ”, - сказал он.

По его словам, важными являются и переговоры об ассоциации и создании зоны свободной торговли. “В прошлом году, во время председательства Швеции в ЕС, мы работали в этом направлении, но, к сожалению, далеко не все из намеченного удалось сделать”, - отметил К.БИЛЬДТ. При этом он добавил: “Но благодаря стабильности, которая на сегодняшний день сложилась в Украине, мы надеемся, что прогресс в этом направлении обязательно будет достигнут”.