Опубликован рейтинг самых влиятельных чиновников ФРС США

Агентство макроэкономического прогнозирования опубликовало ежегодный доклад с рейтингом самых влиятельных лиц, определяющих экономическую стратегию в США. Пост самой влиятельной персоны в 2009 году не стал неожиданностью - ей стал председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке, сообщает k2kapital.

На втором месте оказался президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, поскольку рынки чаще всего сильно реагировали именно на его выступления. Третье место занял глава Федерального Резервного Банка Далласа Ричард Фишер. За ним следует руководительница ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен, которая в этом году может быть повышена до ранга заместителя Председателя ФРС взамен уходящего в отставку Дональда Кона.

По признанию автора доклада, который составляется по результатам движения валютных рынков в течение двух часов после выступления того или иного чиновника, речь некоторых представителей ФРС практически никак не влияют на ход рыночных торгов.