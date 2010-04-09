ВВП России в 2010 г возрастет на 7%

Эксперты крупнейшего банка США Bank of New York прогнозируют для российской экономики в этом году "самый мощный скачок в мире", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В докладе, распространенном в четверг главой подразделения стран с переходной экономикой банка Дэвидом Хонером, утверждается, что российский ВВП вырастет в 2010 г на 7 проц, а не на 5 проц, как прогнозировалось банком ранее.

В прошлом году российский ВВП сократился на 7,9 проц.

"Россия ведет с большим отрывом", - утверждает Д.Хонер, замечая при этом, что предкризисного пика российская экономика достигнет не ранее первого квартала 2011 г.

Главными движущими силами вывода экономики РФ из самого глубокого за последние 20 лет спада автор доклада называет резкое увеличение спроса на сырье и усилия компаний по восстановлению своих товарных запасов. По его данным, с учетом сезонных колебаний ВВП РФ в 1-м квартале 2010 г вырос на 6,5 проц по сравнению с тремя предыдущими месяцами.

По прогнозам Bank of America, во втором полугодии может ускориться рост банковских кредитов, который может составить почти 30 проц по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале объем розничной торговли вырос на 1,3 проц в годовом исчислении, и этот рост наблюдается второй месяц подряд, а уровень безработицы впервые за 4 месяца снизился, составив в феврале 8,6 проц.

На первом этапе восстановлением экономики будет двигать экспорт и лишь во второй половине года, на волне снижающейся безработицы, инфляции и роста заработной платы потребительская активность вырастет более ощутимо. Самый же крупный скачок произойдет в результате восполнения товарных запасов.

Bank of America напоминает, что с конца 2008 г цена сырой нефти марки Urals, являющейся главной статьей российского экспорта, выросла более чем на 97 проц. По его подсчетам 30-процентный рост цены на нефть увеличивает ВВП на 3 пункта после одного года и на 6 проц в совокупности через 6 лет.

Д.Хонер предсказывает снижение темпов инфляции до 5 проц к середине года и до 6 проц в пересчете на год. По его мнению, Центробанк воспользуется снижением темпов инфляции и уже в этом году снизит ставку рефинансирования до 6,5 проц.