Межбанк: торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9180/7,9260 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2704/0,2707 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6075/10,6210 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3405/1,3407 долл./евро (четверг, 8 апреля, - 1,3303/1,3305 долл./евро).

В четверг, 8 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9240 грн./долл.