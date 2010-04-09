Курс доллара в банках прежний

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 8 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 8 апреля, и сегодня составляет 10,48/10,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,41-10,56 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 8 апреля, незначительно понизился и на сегодня составляет 0,2629 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4% - до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2675 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,51/10,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,44-10,57 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,61 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 8 апреля, понизился на 0,2% - до 0,2629/0,2701 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2675 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,92 грн., евро – 10,50/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,35/10,60 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,862/7,92 грн., евро – 10,47/10,62 грн., рубль – 0,2650/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9263, к евро – 10,538808, к российскому рублю – 0,2696.