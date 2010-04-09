Недоработки iPad

iPad начал продаваться в США, в Украине его можно будет купить уже на следующей неделе. Будущим пользователям этого "планшетника" полезно будет ознакомиться с некоторыми особенностями новинки Apple

Журналист Wall Street Journal Уолтер Моссберг отвечает на актуальные вопросы читателей относительно недоработок iPad. По его словам, Apple вот-вот выпустит новую версию операционной системы iPhone, установленной в том числе и на iPad, так что в характеристиках планшета могут появиться изменения.

Можно ли распечатывать что-либо с iPad?

Apple не предусмотрела в этом компьютере функцию печати, соответствующего пункта в меню вы не найдете. Но независимые разработчики предлагают утилиты для iPad, позволяющие распечатывать информацию на сетевом принтере. Я успешно протестировал такую программу, она называется Print Online и стоит $5. Но надо учесть, что работать с такими программами бывает не слишком удобно.

Как загружать информацию в устройство, лишенное USB-портов?

В iPad, как в iPhone и в iPod, есть специальный переходник с кабелем, позволяющим подключаться к порту USB на другом компьютере. Для обмена файлами можно использовать программу iTunes. В новой версии iTunes есть функция для передачи документов на iPad, если на планшете установлено ПО, предназначенное для работы с ними. Некоторые типы данных (взятых из электронной почты или интернета) можно передавать на iPad по беспроводному каналу.

Как упростить набор текста?

Apple продает за $39 специальный футляр для iPad, который можно изогнуть, расположив планшет в более удобной для ввода текста позиции. А $69 стоит беспроводная клавиатура для Macintosh, которая способна заменить виртуальную клавиатуру iPad.

Можно ли запускать на iPad программы для Windows или Macintosh?

Нет, если их разработчики не позаботились о специальной версии для iPad. Планшет несовместим с операционными системами для обычных компьютеров.

Правда ли, что на iPad нельзя выполнять несколько задач одновременно?

Режим многозадачности в iPad имеется, но лишь для нескольких встроенных приложений (электронная почта, видеоплейер и т. п.). Это довольно неудобно. Скажем, вы не сможете слушать музыку, используя приложение Pandora, и одновременно проверять почту, или редактировать текст, или читать Twitter. Сначала надо выйти из активного приложения — и только потом можно будет вызвать другое.

Как заменить источник питания?

Батарея в iPad несъемная. Менять ее Apple предлагает сама за $107 (с учетом платы за перевозку планшета). Процесс занимает почти неделю. Учтите также, что замена батареи приведет к потере данных, так что вам еще придется делать резервные копии.

Напомним, цена нового планшета, поддерживающего беспроводной доступ к сети Интернет, составляет $499-699 в зависимости от объема памяти.

Технические характеристики iPad:

Цена (в США) $499-829

Экран 1024х768

Размеры планшета 242,8x189,7x13,7

Коммуникации Wi-Fi, 3G

Процессор Apple A4, 1 Гц

Память 16Гб/32Гб/64Гб

Время автономной работы -10 часов

Вес 680 г